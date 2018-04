publié le 08/04/2018 à 14:32

Le mouvement de grève contre la réforme de la SNCF est-il en train de se durcir ? Laurent Brun, le secrétaire général de la CGT Cheminots, a annoncé que la grève pourrait "aller au-delà du mois de juin".



Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, François de Rugy estime que "la porte est toujours ouverte pour les négociations, mais ce que nous savions avant et qui se confirme aujourd'hui, c'est que pour mener une réforme comme celle-ci, on ne peut pas compter sur la négociation".

Le président de l'Assemblée nationale explique ensuite : "Il y a un certain nombre d'acteurs syndicaux qui a toujours refusé de négocier (...) Ça sert toujours de discuter sur la question du statut des cheminots. Le cœur de cette réforme, c'est l'ouverture à la concurrence qui a été repoussée pendant des années. Quand vous avez une société en situation de monopole, au bout d'un certain temps, c'est la sclérose. Au bout d'un certain temps, on ne fait plus preuve de beaucoup d'imagination parce qu'on n'est pas stimulés par d'autres concurrents. C'est comme ça dans tous les secteurs de la vie économique"

Le député La République En Marche, Gabriel Attal dénonçait une "gréviculture". François de Rugy préfère ne "pas reprendre ce terme mais chacun peut constater qu'en France, notamment dans le secteur public, la grève est un peu un réflexe, parfois".