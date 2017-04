publié le 11/04/2017 à 08:29

La déclaration de Marine Le Pen n'en finit plus de faire réagir la classe politique. Au micro du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI dimanche 9 avril, la présidente du Front national a jugé que "la France n'est pas responsable de la rafle du Vél d'Hiv" de 1942. Pour Jean-Luc Mélenchon, invité de RTL mardi 11 avril, ce refus de la repentance est "stupide". "C'est déclenché des polémiques absolument inutiles. L'Histoire de France a fait que les présidents successifs ont fait évolué la question et le regard que l'on portait dessus."



Jean-Luc Mélenchon explique que "ce n'est pas la République française". "Elle avait été abolie par les prédécesseurs de Marine Le Pen, qui étaient les partisans de la Révolution nationale et du Maréchal Pétain. Ils portent donc la responsabilité de la défaite et de la collaboration. Mais sur cette affaire, il devient très difficile de dire que personne n'y est pour rien, alors que c'est la police française qui a organisé la rafle (...) Ça blesse, ça créé une polémique inutile." Et de conclure : "La République française n'est pas coupable mais la France l'est."