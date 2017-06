et Clémence Bauduin

publié le 23/06/2017 à 08:34

Ministre depuis deux jours, Stéphane Travert s'empare des grands dossiers du ministère qui lui est confié, celui de l'Agriculture. Membre de la garde rapprochée d'Emmanuel Macron, il a été réélu député dans la Manche dimanche 18 juin. Stéphane Travert hérite d'un portefeuille ultrasensible, marqué par une succession de crises au cours de ces dernières années. Pour essayer de faire oublier ces crises, le ministre de l'Agriculture annonce un paiement des indemnités de la PAC avant septembre et une deuxième salve d'aides pour les éleveurs qui ont subi la grippe aviaire de plein fouet.



Deux millions d'euros ont été injectés sous le mandat Hollande pour maintenir tant bien que mal la filière agricole à flots, mais la tempête est loin d'être passée. Aujourd'hui, le litre de lait coûte 30 centimes, tandis que le même produit coûte 34 centimes aux éleveurs. Pour remédier à cela, Stéphane Travert propose de lancer "un plan de 5 milliards d'euros d'investissement pour les exploitations agricoles" et de "redonner une certaine puissance aux organisations de producteurs pour pouvoir mieux négocier avec le triptyque producteur-transformateur-consommateur". Le projet global : "donner de l'air" à la filière et "simplifier" en supprimant des règles superposées.

Promesses de changement avant l'automne

Depuis 2015, les agriculteurs subissent des retards de paiement des primes à la Politique Agricole commune (PAC). "Cela va être réglé", promet Stéphane Travert qui avance une échéance qui arrivera bien vite : "la rentrée de septembre". Son prédécesseur, Jacques Mézard, qui est resté en poste un mois, "a mis en place juste avant de partir, en accord avec les organisations, un calendrier pour les paiement de la PAC, explique-t-il, et donc nous allons suivre de près ce calendrier pour qu'enfin les retards qui durent depuis 2015 pour beaucoup puissent être réglés avant la rentrée de septembre".

Un autre retard concerne le versement des aides liées à la grippe aviaire, dont les éleveurs de canard ont été victimes deux ans de suite. "Il y a ce matin dans les Landes un rassemblement de l'interprofession du foie gras auquel je ne peux pas participer, mais j'ai transmis à cette interprofession un message, en leur disant que nous allions trouver les solutions pour permettre de récupérer ce retard et que nous allions lancer un deuxième régime d'aide pour permettre aux éleveurs, à ce qui ont vécu durement cette crise sanitaire, de pouvoir passer le cap", annonce Stéphane Travert.