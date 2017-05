Front national : Marion Maréchal-Le Pen va quitter ses mandats politques

et AFP

publié le 09/05/2017 à 18:29

Marion Maréchal-Le Pen jette l'éponge. Selon plusieurs sources concordantes au sein du Front national, la députée du Vaucluse "va annoncer" dans la journée de mercredi 10 mai son intention d'abandonner tous ses mandats politiques. Elle ne sera donc pas être candidate aux élections législatives. Elle devrait également, comme le rapportait Libération, quitter son poste au sein du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans lequel elle est présidente du groupe FN.



La benjamine de l'Assemblée nationale avait exprimé à de nombreuses reprises son envie de se lancer dans le monde du privé et de s'occuper de sa vie familiale. Elle avait ainsi laissé poindre sa lassitude quant aux relations compliquées au sein du Front national avec sa tante Marine Le Pen, sèchement battue au second tour de la présidentielle et avec laquelle ses désaccords ont souvent été étalés sur la place publique. Elle entretenait également des relations plutôt fraîches avec Florian Philippot, vice-président du parti.

L'information bruissait depuis plusieurs semaines, malgré des démentis venus de Marine Le Pen mais aussi Gilbert Collard. "Je sais qu'à un moment donné elle était dans l'hésitation, mais maintenant elle est déterminée je crois", disait début avril le député du Gard sur RTL. Le Canard Enchaîné affirmait pourtant dans le même temps que la jeune femme songeait déjà à se détourner de la politique.