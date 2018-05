publié le 18/05/2018 à 07:27

Des sondages qui ne décollent pas. Un parti qu'on entend pas. Des élus et des parlementaires qui se mettent sérieusement à douter. Je vais vous raconter une anecdote qui illustre assez bien le malaise chez les Républicains.



En temps normal, lorsque des journalistes déjeunent avec des hommes politiques, c'est nous qui sollicitons le rendez-vous. Or cette semaine (chose assez rare), c'est un député de droite - un Républicain - qui a proposé lui-même à des journalistes de venir déjeuner, parce qu'il avait des choses à leur dire.

Il voulait leur faire savoir qu'il n'était pas d'accord avec la stratégie Wauquiez. Ou plutôt "l'absence de stratégie", selon lui. "On ne sait pas où il va, on ne sait pas ce qu'il veut faire", déplorait ce parlementaire qui, pourtant, est issu lui-même d'une droite plutôt dure.

Et il est loin d'être le seul à se poser des questions. "Il est foncièrement brillant, mais il n'imprime pas", estime cet élu du Sud-Ouest. Brillant, mais transparent : c'est un peu le constat général.

On n'entend pas Wauiquez

Car il a beau s'exprimer, les Français n'entendent pas Laurent Wauquiez. Par exemple, il était cette semaine en Moselle. Vous en avez entendu parler ? Il a pourtant visité un Ehpad. Il a pris le temps de discuter avec les gens. Il a parlé santé, ruralité. Mais tout ça, dans le vide.



Et c'est bien le problème. Laurent Wauquiez travaille beaucoup, mais ça ne se voit pas. Il parle, mais on ne l'entend pas. Même s'il était jeudi 17 mai l'invité de L'Émission politique sur France 2, et qu'il s'en est plutôt bien sorti. C'est la preuve qu'"il faut lui laisser du temps", plaide son entourage. Le problème c'est que beaucoup s'impatientent. Et quand le doute s'installe, ce n'est jamais bon.



Et puis dans un an, ce sont les élections européennes. Cela vient vite. Et pour l'instant, rien n'est prêt : ni les candidats, ni la ligne. "On a l'impression que Wauquiez fait l'autruche !", se désespère un député qui craint dans ce contexte de terminer derrière La République En Marche, le Front national et Les Insoumis. Quatrième, ce serait évidemment pour le parti un fiasco.

Les Européennes en juge de paix

Laurent Wauquiez est-il sur la sellette ? Sans aller jusque-là, disons qu'il n'a pour l'instant pas franchement réussi à convaincre son camp qu'il était la bonne personne, le chef incontestable.



Les élections européennes seront finalement le juge de paix. Si le score est bon, aucun doute : Laurent Wauquiez saura en tirer une gloire personnelle. Si le score est mauvais, soyez certain que ses ennemis sauront lui faire porter le chapeau. Et là, ça deviendra très compliqué pour lui.



Même si - et c'est sans doute sa chance, sa grande chance aujourd'hui - il n'y a pas grand monde pour prendre la relève à droite. Si le plan B existait, nul doute qu'il serait déjà en route !