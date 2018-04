publié le 19/04/2018 à 07:00

Ce n'est pas le fond des propositions du patron des Républicains qui est en cause. Tout le monde, dans le parti, assume cette ligne très à droite. C'est plutôt la personne, Laurent Wauquiez lui-même, qui préoccupe certains cadres du parti, tant son image est détestable.



Il faut se résoudre à l’évidence, estime ce député : "C'est physique, ça n'imprime pas". Le sondage réalisé mercredi 18 avril par Paris Match n'a fait qu'affoler encore un peu plus les plus sceptiques. Si l’élection présidentielle avait lieu demain, Emmanuel Macron obtiendrait 36% des voix, Marine Le Pen 23, et Laurent Wauquiez seulement 8%.

Aujourd'hui il y a deux possibilités pour lui, juge froidement ce sénateur LR : "Il termine soit couronné, comme Sarko en 2007, soit décapité, comme Copé après Bygmalion". Et vous aurez remarqué qu'à droite, ces dernières années, on a tendance à facilement sortir l'échafaud !