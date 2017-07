publié le 22/07/2017 à 18:46

Des années, des décennies à voir les députés prendre place à l'Assemblée nationale vêtus du classique ensemble veste-cravate et voilà que le Bureau de l'Assemblée nationale acte officiellement le droit pour les députés de siéger sans porter ni l'un, ni l'autre. Une nouvelle qui réjouit la France insoumise. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon avait vivement critiqué cette tradition lors de l'ouverture de la XVe législature, le 27 juin dernier. Ainsi, les députés insoumis avaient symboliquement siégé sans cravate.



Si la nouvelle convient à certains, d'autres sont furieux, notamment dans les rangs des Républicains. Pour eux, ce droit signe un affaiblissement du caractère solennel de l'hémicycle. "À quand le bermuda ? Propre, c'est correct aussi. Anecdotique ? Surtout révélateur", a ironisé Philippe Gosselin, député LR de la Manche.

Un avis partagé par son collègue sénateur Philippe Dallier : "Grande victoire de la France Insoumise, plus de veste ni cravate obligatoire à l'Assemblée, bientôt les bermudas... Vive la révolution !", a-t-il raillé.

Pour l'ancien président de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré, tout cela représente un "avachissement". "Quand les députés vont-ils venir en espadrilles et bermuda ? On est parti de l'Empire avec un uniforme qui était trop formaliste et on est arrivé à une tenue correcte car on est représentant de la Nation et pas à la foire à neuneu", s'est-il indigné sur France Info.



"Tout cela n'est pas très grave mais c'est un signe de détournement de la notion de représentant du Peuple, estime Jean-Louis Debré. Quand on va voter une loi, c'est un acte solennel, on est en train de tout banaliser. Ce n'est pas un drame mais pourquoi on ne distribuerait pas de chewing-gums à l'entrée de l'hémicycle ?".

La cravate reste au Sénat

Toutefois, comme le précise Public Sénat, relayé par le Huffington Post, l'abandon de la cravate n'est pour le moment possible qu'à l'Assemblée nationale. Au Sénat, le port de celle-ci reste une règle tacite. "C'est une règle tellement forte qu'elle n'a pas besoin d'être écrite. C'est une coutume républicaine mais aussi un principe d'égalité", confie un administrateur de la Haute assemblée.