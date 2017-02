PS : deux rendez-vous importants pour l'aile droite du parti

publié le 28/02/2017 à 07:58

Ce sont deux rendez-vous qui attendent l'aile droite du Parti socialiste ce mardi 28 février. "Deux rendez-vous pour deux espèces qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais qui se ressemblent", selon les mots de l'un d'entre eux. D'abord le courant des Réformateurs doit se réunir à l'Assemblée nationale. Ils ont l'habitude de le faire régulièrement. Mais au moment où l'écart se creuse dans les sondages entre Benoît Hamon et Emmanuel Macron, la réunion du jour devrait revêtir une importance particulière.



Au PS, la campagne de Benoît Hamon en inquiète de plus en plus, et certains se posent la question de rejoindre Emmanuel Macron. Plusieurs membres des Réformateurs ont déjà franchi le Rubicon, mais beaucoup se tâtent encore. L'un de ces députés, Yves Blein, a d'ailleurs rédigé une lettre qu’il va soumettre à ses camarades aujourd'hui. C'est le journal Les Echos qui l’a révélé. Dans cette lettre adressée au patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis, il reproche à Benoît Hamon de "tourner le dos" à une partie de son camp et réclame l'organisation d'un conseil national.

Valls soutiendra Hamon

Un petit peu plus tard dans la journée, Manuel Valls réunira ses soutiens. Cette réunion a été décidée au retour de vacances de l'ancien premier ministre, qu'on n'a plus entendu depuis sa défaite à la primaire. Son entourage ne cache pas son scepticisme sur la campagne de Benoît Hamon et n'écarte pas l'idée qu'il puisse vouloir "contribuer à ce que cette campagne revienne sur les rails", mais assure que "personne ne le prendra en défaut de loyauté". Sous entendu : il soutiendra bien Benoît Hamon.

L'objectif de Manuel Valls reste de maintenir un semblant d'unité à la droite du Parti socialiste. Sur un plan plus personnel, il sera vendredi 3 mars à Évry pour lancer sa campagne législative. Il y réunira les sympathisants de sa circonscription.