publié le 30/09/2016 à 11:06

Incertaine de participer à la primaire de la droite et du centre jusqu'à la dernière minute, faute de parrainage suffisant, Nathalie Kociusko-Morizet a désormais de la peine à trouver sa place dans une campagne dominée par un duo Alain Juppé - Nicolas Sarkozy, et où les places de challenger semblent avoir été confisquées par Bruno Le Maire et François Fillon. Créditée de 4% des voix dans notre dernier sondage, NKM souffre peut-être de la similarité de sa stratégie avec celle d'Alain Juppé : ouvrir les bras aux électeurs de gauche.



'"Je veux simplement que tous les Français se sentent concernés pas la primaire. Si on ne parle que du burkini ou des Gaulois, et bien, il y a beaucoup d'électeurs qui se sentiront pas concernés et qui pourraient être dégoûtés", confie NKM. En effet, l'ancienne secrétaire d'État et ministre ne parvient pas à introduire ses thématiques de prédilection, l'écologie et l'économie numérique, dans un débat dominé par l'identité nationale.