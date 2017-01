LES PRÉSIDENTIELLES - L'actuelle ministre de l'Environnement s'était qualifiée pour le second tour face à Nicolas Sarkozy.

par Alain Duhamel , Ludovic Galtier publié le 01/01/2017 à 09:41

Dans cinq mois, la France aura un nouveau président de la République. Il y a dix ans, en 2007, une femme était pour la première fois en mesure d'accéder à la fonction suprême. Il s'agissait de Ségolène Royal, au "style inclassable". "Ça a été une surprise, mais cela a été une nouveauté formidable", se souvient Alain Duhamel, éditorialiste à RTL. "Ça n'était pas n'importe quelle femme, elle a fait une campagne psychédélique, comme je n'en ai jamais vu de toutes les élections présidentielles en France. Elle a créé aussi bien avec ses militants qu'avec une partie des Français un lien incroyable à base de psychologie et de volonté de participation : c'était une forme de civisme, de scoutisme, de générosité de quartier."



Ségolène Royal a accédé au second tour, avant d'échouer en finale contre Nicolas Sarkozy. En 2007, le troisième homme tout proche de la qualification s'appelait François Bayrou (UDF). "Il y a eu une période au mois de janvier 2007 où François Bayrou a été pendant une semaine devant Ségolène Royal. Or, tous les sondages de second tour prouvaient que si François Bayrou participait au second tour, il le gagnait quelque soit son adversaire", rappelle l'éditorialiste.



Enfin, Nicolas Sarkozy a fait toute la différence en menant "une campagne réussie, époustouflante". Alain Duhamel estime que l'ancien chef de l'État "a été en état de grâce pendant cette campagne. Ce qui ne sera pas le cas en 2012. Il a su créer autour de lui une espèce de mobilisation un peu frénétique."