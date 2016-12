INVITÉ RTL - Le candidat à la primaire de la gauche revient sur quelques unes de ses propositions, notamment le bouclier fiscal.

21/12/2016

Le 11 décembre dernier, Vincent Peillon a officialisé sa candidature à la primaire de la gauche. Une décision qui a surpris, compte tenu de sa grande discrétion médiatique ces derniers mois. "Je suis extrêmement préoccupé de la situation de notre pays, de ma famille politique. J'ai pris un recul qui me permet d'avoir à éviter la quotidienneté des petites phrases et peut-être mieux digérer vingt ans de politique très active", explique-t-il, mercredi 21 décembre, au micro de RTL.



Dans son programme, l'eurodéputé propose notamment un bouclier fiscal pour les ménages les plus modestes afin de protéger, par un crédit d'impôt, les plus modestes d'un impôt trop lourd. "Il y a une règle constitutionnelle : l'impôt ne doit pas être confiscatoire. Le bouclier fiscal, on l'a fait pour les plus riches mais pas pour les plus modestes. Ces dernières années, on a baissé l'impôt sur le revenu. (...) Mais on n'a pas pensé qu'en réalité plus de 50% de nos cotisations ne concernent pas l'impôt sur le revenu", dit-il en parlant particulièrement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation. "Aujourd'hui, ce qu'on voit, ce sont des gens très modestes fortement taxés par ces impôts", regrette l'ancien ministre, chiffrant cette proposition entre deux et trois milliards d'euros.



Concernant l'emploi, Vincent Peillon est plutôt favorable aux 35 heures et pour revoir certains points de la loi Travail : "L'inversion de la hiérarchie des normes ne m'a pas semblé une bonne idée. Quand elle porte sur les heures supplémentaires, ça veut dire qu'elle va enlever du pouvoir d'achat. (...) Il faut à mon avis revenir sur le RSI (régime social des indépendants), qui pose des tas de problèmes".



Enfin, la restriction d'application de l'article 49.3 de la Constitution, voulue par Manuel Valls, lui semble être "une mesure qui a du sens" mais qui nécessite d'être intégrée dans une "refondation institutionnelle" de plus grande envergure.