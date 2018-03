publié le 27/11/2016 à 07:51

Ira, n'ira pas ? En tout cas, Manuel Valls accentue un peu plus encore la pression sur François Hollande pour la présidentielle de 2017, n'excluant pas, dans un entretien qu'il consacre au Journal du Dimanche, d'être candidat face à lui à la primaire du PS. "Face au désarroi, au doute, à la déception, à l'idée que la gauche n'a aucune chance, je veux casser cette mécanique qui nous conduirait à la défaite", explique le Premier ministre lorsqu'on lui demande si une candidature de François Hollande pourrait créer une dynamique.



Pourrait-il être candidat à la primaire face au chef de l'État, comme l'a évoqué samedi le président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone ? "Chacun doit mener ses réflexions en responsabilité. Je prendrai ma décision en conscience. Quoi qu'il arrive, le sens de l'État m'animera toujours", répond Manuel Valls au JDD. Compte tenu de l'échéance qui s'impose - les candidats à la primaire du PS ont jusqu'au 15 décembre pour se déclarer - sa décision "est une question de jours", précise le Premier ministre.

Toujours loyal ?

"J'ai des rapports de respect, d'amitié, et de loyauté avec le Président. Mais la loyauté n'exclut pas la franchise. Force est de constater qu'au cours de ces dernières semaines, le contexte a changé. La parution du livre de confidences (Un président ne devrait pas dire ça, ndlr) a créé un profond désarroi à gauche. Comme chef de la majorité, ma responsabilité est donc de tenir compte de ce climat", insiste-t-il. "Je n'oublie pas que le président a été élu par les Français en 2012. Mais toute candidature doit intégrer le rapport avec les Français, avec la gauche, avec notre famille politique. Toute décision qui ferait fi de ces trois dimensions apparaîtrait comme bancale ou fragile. Me concernant, j'intègre en permanence ces trois éléments", a poursuivi le chef du gouvernement.



La primaire initiée par le PS, qui se tiendra les 22 et 29 janvier, "doit donner un élan, de l'espoir. Il faut se préparer au face-à-face. Je m'y prépare, j'y suis prêt", répète Manuel Valls ces dernières semaines, après avoir longtemps exprimé son opposition personnelle à une telle primaire. Il juge désormais "impensable" l'abandon de ce scrutin évoqué par certains soutiens de François Hollande et "appelle les millions d'électeurs de gauche à y participer". François Hollande doit lui aussi annoncer sa décision avant le 15 décembre. Aucun président de la Ve République n'a renoncé à briguer un deuxième mandat, exception faite de Georges Pompidou, décédé dans l'exercice de ses fonctions en 1974.