publié le 26/11/2016 à 20:15

Au crépuscule du quinquennat de François Hollande et à quelques jours de l'annonce de sa décision pour 2017, les tensions sont exacerbées dans les rangs de la majorité. Si certains poussent le chef de l'État à jeter l'éponge au profit de Manuel Valls, d'autres, notamment dopés par l'émergence de François Fillon à droite, l'encouragent à poursuivre le combat. Stéphane Le Foll est incontestablement de ceux de la seconde catégorie.



Le porte-parole du gouvernement a peu goûté la sortie de Claude Bartolone, qui prônait à la fois la candidature de François Hollande et de Manuel Valls à la primaire du mois de janvier. "Je ne sais pas pour qui je vais voter, mais je sais une chose, c'est que ce n'est pas une petite primaire qui peut nous sauver. (...) Je souhaite qu'(Emmanuel) Macron participe à la primaire, je souhaite que (Manuel) Valls participe à la primaire, je souhaite que (François) Hollande participe à la primaire, je souhaite que (Jean-Luc) Mélenchon vienne exprimer au sein de la primaire sa différence", a-t-il déclaré en arrivant au "Carrefour des gauches" organisé par Martine Aubry et ses proches.

Le premier soutien du chef de l'État a chargé le président de l'Assemblée nationale dans un tweet féroce. "Quand les états d’âmes et les ressentiments personnels font dire de grosses bêtises... #Bartolone".



Quand les états d'âme et les ressentiments personnels font dire de grosses bêtises ... #Bartolone — Stéphane Le Foll (@SLeFoll) 26 novembre 2016

En clair, Stéphane Le Foll accuse Claude Bartolone de se venger après les propos peu flatteurs du président à son égard. François Hollande avait estimé que le président de la Chambre basse n'avait "pas l'envergure, pas un charisme considérable" pour devenir Premier ministre. Il y a un an, après la défaite de Claude Bartolone aux élections régionales en Île-de-France, le président avait également sévèrement jugé sa campagne "trop à gauche" face à Valérie Pécresse.