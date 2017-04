publié le 14/04/2017 à 20:16

À neuf jours du 1er tour, un sondage Ipsos-Steria pour le journal Le Monde donne quatre candidats dans un mouchoir de poche. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont en tête avec 22% d'intentions de vote, François Fillon ferme la marche avec 19%. Mais le plus spectaculaire, c'est sans doute Jean-Luc Mélenchon, troisième homme, avec 20% d'intentions de vote. Un score élevé qui s'explique "par la faiblesse de Benoît Hamon et aussi par la campagne du candidat de La France Insoumise", selon Olivier Mazerolle. Une campagne "originale", notamment avec ses vidéos sur YouTube et ses meetings à travers ses hologrammes. "Il est le doyen de la campagne, mais il est le plus inventif et il attire un public de tous les âges", explique l'éditorialiste.



Olivier Mazerolle rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, Jean-Luc Mélenchon "n'était plus furieux. C'était un autre Mélenchon. Il savait trouver des mots apaisés pour traiter de sujets sérieux, alimentés par son bagage culturel et sa grande connaissance de l'Histoire".

Mais depuis quelques jours, "il est de nouveau mécontent. Il parle de faire le ménage, d'en finir avec les parasites de la caste dorée, de se méfier de ceux qui vont faire cracher du sang. Il met en avant son côté révolutionnaire, plutôt que son côté Abbé Pierre", explique Olivier Mazerolle. Une attitude qui pourrait, selon l'éditorialiste, "refroidir ceux qui s'étaient laissés tenter".