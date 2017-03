publié le 02/03/2017 à 04:30

Il veut se délester de l'image d'un candidat "vague" qui "n'a pas de programme". Emmanuel Macron, qui dévoilera son programme présidentiel devant la presse ce jeudi, a livré un avant-goût de ses propositions au Parisien.



D'une part, sur le sujet des retraites, le leader d'En Marche! veut la "fin des inégalités entre fonctionnaires et salariés du privé" avec une harmonisation des règles en la matière. Pas question, en revanche, de modifier l'âge de départ à la retraite ou encore le minimum retraite.

Surtout, à la demande de son tout nouvel allié, François Bayrou, l'ancien ministre de l'Économie veut mettre en place une "grande loi" de modernisation de la vie publique visant à réformer le régime spécial de retraite des parlementaires. La mesure intégrerait notamment l'interdiction "aux parlementaires [de] l'emploi de proches ou de membres de leur famille, pour mettre fin au népotisme".

10.000 créations de postes de policiers

S'il veut supprimer globalement 120.000 postes dans la fonction publique, Emmanuel Macron veut aussi poursuivre la création des postes d'enseignants entamée durant l'actuel quinquennat en y ajoutant "entre 4.000 et 5.000", lesquels verraient leurs élèves interdits d'utilisation des téléphones dans toute l'enceinte des écoles et collèges, tel qu'il l'explique au Parisien.



Sur le plan de la sécurité, le candidat estime que "la suppression de la police de proximité a été une erreur" et veut "recréer une police de sécurité quotidienne". Et s'il n'envisage pas de prendre "de nouvelles mesures législatives" en faveur de la lutte contre le terrorisme, il souhaite tout de même, "10.000 créations de postes de policiers pendant le quinquennat".