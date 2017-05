Cazeneuve exclut "totalement" de participer au gouvernement Macron

publié le 09/05/2017 à 05:27

C'est non. Le premier ministre Bernard Cazeneuve a exclu "totalement" lundi 8 mai de participer au prochain gouvernement du président élu Emmanuel Macron et précisé qu'il indiquerait "le moment venu" son implication dans la campagne des législatives, lors d'un déplacement à Cherbourg. "C'est totalement exclu", a répondu Bernard Cazeneuve à une journaliste de l'AFP en marge d'un déplacement à Cherbourg, où il a rendu hommage aux victimes de l'attentat de Karachi survenu le 8 mai 2002, qui avait fait 15 morts dont 11 employés français de DCNS, parmi lesquels neuf Cherbourgeois.



À un autre journaliste qui l'a interrogé sur son rôle éventuel à venir dans la campagne des législatives, l'ancien député-maire PS de Cherbourg a expliqué qu'il répondrait "le moment venu" à cette question. Pour justifier sa non participation au prochain gouvernement, Bernard Cazeneuve a déclaré : "Le président de la République (...) veut procéder à un renouvellement. Je comprends très bien et je trouve ça légitime". "S'il y a des choses utiles à dire pour le pays je les dirai", a-t-il aussi souligné après avoir assuré qu'il allait "se consacrer (...) à l'écriture, à la vie associative à Cherbourg".

Mais "je n'ai pas l'intention, comme cela est trop souvent le cas dans la vie politique, d'envahir tout l'espace de ma petite personne", a-t-il ajouté. "Ça fait cinq ans que je suis ministre. J'ai eu à vivre des moments extrêmement douloureux qui ont profondément ébranlé le pays et qui m'ont personnellement beaucoup touché, beaucoup atteint", a-t-il avancé comme première raison à ce retrait annoncé du devant de la scène politique.