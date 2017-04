Présidentielle 2017 : zoom sur les attentes des enseignants

publié le 14/04/2017 à 09:52

À l'approche du premier tour de l'élection présidentielle le 23 avril prochain, RTL est allée à la rencontre des enseignants d'Auxerre. À commencer par Nathalie, à la fois directrice et enseignante dans une classe de CE1. À la fin du cours, Nathalie retrouve ses collègues en salle des instituteurs. Autour de la table, Christophe, Claire, Dominique, Elisabeth, Patrice. Ils ont en moyenne 45 ans et l'ambiance est détendue. "On est une école de 10 classes, on est une équipe soudée, ça se passe très bien", raconte Nathalie.



Dans leur école, ils accueillent 240 élèves et ils viennent même d'obtenir une classe supplémentaire pour la rentrée prochaine en septembre. Des enseignants heureux, en somme, enfin pendant la pause. Ils ont l'impression d'avoir trop souvent le poids du monde sur leurs épaules.

Un souvenir douloureux des dernières réformes

On leur demande d'être parents, éducateurs, représentants de la loi, alors qu'ils veulent juste être instituteur de CP pour Patrice, et enseignante spécialisée pour Dominique. "Il faut que l'école résolve un petit peu tout, confient-ils. Suite aux attentats on a en effet la journée de la laïcité, notamment, c'est un peu de l'événementiel. Ça pallie à plein de choses, il faut essayer, et ça n'a pas toujours beaucoup de sens".

Du CP au CM2, ils gardent le souvenir douloureux des dernières réformes. Les nouveaux programmes et les changements de rythmes, comme le fait de passer de 4 à 5 jours de présence par semaine. Christophe enseigne depuis 14 ans, il espère plus de stabilité : "C'est pas quelque chose qui peut être changé en permanence. Les programmes, il a fallu du temps pour que les équipes les intègrent, il faut du temps pour après pouvoir les mettre en place et également après, pour les évaluer".



Il leur reste une vraie satisfaction : leurs salaires ont été augmentés. Dominique, l'une des enseignantes nous a même raconté sa joie d'avoir 100 euros de plus tous les mois.

Les revendications des enseignants

Les augmentations de salaire, pour eux, c'était juste le minimum. Ils touchent en moyenne 2.100 euros net par mois et réclament d'avantage. "Qu'on soit payés par rapport à la valeur de notre travail c'est quand même pas rien du tout", commence une première. "On ne peut pas nous en demander de plus en plus sans qu'il y ait une contrepartie, il faut que ce travail-là il soit reconnu", ajoute un second.



Les enseignants veulent qu'on leur fasse d'avantage confiance. Être plus autonomes, pouvoir choisir leurs projets, pour vous donner un exemple, ils ne partent même plus en classe de mer parce qu'il y a trop d'autorisations à demander. En classe, également, ils demandent de meilleures conditions de travail, plus d'enseignants et moins d'élèves. En CP, Patrice doit apprendre à lire à 25 enfants en même temps. "Entre 20 et 25 on pourrait estimer que c'est l'effectif idéal. Quand on dépasse 25, je crois que 1 élève de plus ça parait énorme", résume-t-il.

Le fait d'avoir une médecine du travail me paraîtrait pas aberrant. Je n'en ai jamais vu. Christophe , enseignant depuis 14 ans Partager la citation





Enfin, ils veulent être mieux écoutés. Pouvoir changer plus facilement d'académie, être mieux formés tout au long de leur carrière et être soignés. En 14 ans d'enseignement, Christophe n'a jamais vu de médecin du travail. "Alors on se plaint régulièrement de l'absentéisme des enseignants, témoigne-t-il. Le fait d'avoir une médecine du travail me paraîtrait pas aberrant. Je n'en ai jamais vu". Et quand on leur parle de revenir aux fondamentaux, d'apprendre en priorité à écrire et à compter, ils répondent que c'est un non-sens. L'équipe d'Auxerre explique ne jamais avoir mis de côté les bases de l'école primaire.