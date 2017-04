publié le 11/04/2017 à 09:02

Pour réduire le chômage, Jean-Luc Mélenchon mise sur la transition écologique, qu'il considère comme "une machine à créer des millions d'emploi", mais propose aussi de renforcer les 35 heures, et ce dans toutes les entreprises, y compris celles qui ont signé des accords de flexibilité. Hors de question pour le leader de la France insoumise de tolérer "un code du travail à géométrie variable". "Le code du travail sera le même partout. La loi s'appliquera."



Jean-Luc Mélenchon n'y voit pas là un retour en arrière mais "un bond en avant". "Parce que pour la vie des gens, ça change tout de récupérer quatre jours de prévisibilité sur son emploi du temps que la loi El Khomri vous a volés, c'est un progrès. Travailler 35 heures et au-delà être payé en heures supplémentaires, c'est un progrès, ce n'est pas un retour en arrière. Ce qui est un retour en arrière, ce sont les trouvailles de M. Fillon et M. Macron, qui veulent purement et simplement annuler le code du travail."

En plus de la transition écologique, Jean-Luc Mélenchon propose de "généraliser l'application" de la loi ATD Quart Monde. "Il y aura des emplois coopératifs qui seront proposés en dehors du secteur marchand pour une durée de cinq ans, pour ceux qui l'acceptent."