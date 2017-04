publié le 25/04/2017 à 09:52

Emmanuel Macron va-t-il réussir son pari ? Déjà vainqueur du premier tour de la présidentielle, le leader "En Marche !" est aujourd'hui le grand favori de cette élection présidentielle. Au lendemain du vote de 37 millions de Français, une large majorité de Français se tournerait vers l'ancien ministre de l'Économie afin de contrer la présence de Marine Le Pen.



Ce dernier remporterait ainsi son duel face à la présidente du Front national par 64% contre 36%, selon un sondage Elabe pour BFMTV et L'Express. Une incertitude persiste cependant : le taux d'abstention alors que 69% des sondés se disent sûrs d'aller voter.

Autre interrogation : les votes blancs et nuls alors que de nombreux électeurs de Jean-Luc Mélenchon et François Fillon critiquent ouvertement Emmanuel Macron. Mais selon ce sondage, le report de voix reste conséquent et explique notamment ce large avantage. Ainsi, 49% des électeurs de François Fillon ont l'intention de voter en faveur d'Emmanuel Macron, 28% eux veulent se tourner vers Marine Le Pen, tandis que 23% n'accorderont pas leur suffrage. Du côté de la France insoumise, les sympathisants de Jean-Luc Mélenchon iront à 53% en faveur d'Emmanuel Macron, 16% pour Marine Le Pen et 31% voteraient blanc, nul ou s'abstiendraient.



Selon la perception des Français, Emmanuel Macron est le plus à même de diriger la France. Toujours selon ce même sondage, le fondateur du mouvement "En Marche !" a "le plus les qualités nécessaires pour être président" pour 59% du panel, contre 32% qui avancent le nom de Marine Le Pen. 58% des sondés estiment également qu'Emmanuel Macron a "le meilleur projet" et "est le plus honnête".