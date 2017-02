publié le 17/02/2017 à 16:05

Les idées d'Emmanuel Macron sont-elles à géométrie variable ? Jour après jour, il précise son programme, quitte à se contredire. Le candidat du mouvement "En Marche!" s'oppose à la dépénalisation du cannabis, y compris pour les petites doses. Dans son livre Révolution, paru en novembre dernier, Emmanuel Macron écrit exactement l'inverse. Il disait être favorable à "une dépénalisation de la détention de cannabis en petite quantité afin, dit-il, de désengorger les tribunaux".



Mais à présent, lorsqu'un journaliste du Figaro (où il dévoile ses propositions sur la justice et la sécurité) lui demande s'il est favorable à la dépénalisation du cannabis, il répond : "Non ! Je ne crois pas à la dépénalisation ni aux peines symboliques. Cela ne règle rien...". Il prend donc un virage a 180 degrés. A-t-il changé d'avis pour ne pas effrayer l’électorat de droite tenté de voter pour lui ? Pas du tout, répondent ses proches. Emmanuel Macron aurait simplement tranché définitivement la question.



Dorénavant, il défend des amendes d'une centaine d'euros plutôt que des peines de prison jamais appliquées. Ce changement de vocabulaire prouve surtout qu'Emmanuel Macron a eu un mal fou a arrêter une position claire sur le sujet. Interrogé par Mediapart début novembre, il lançait : "Il y a des choses que l'on mature et je préfère plutôt que de dire une chose et d'y revenir être très transparent. Le trafic de cannabis nourrit une économie parallèle, et ça plaide plutôt pour le dépénaliser. Mes réserves sont de deux ordres : si vous le dépénalisez, il y aura un déport vers les drogues plus dures et la deuxième, ça continue de poser un problème de santé publique."

La position semble aujourd'hui définitive : oui aux contraventions, non à la prison. Dépénalisation ou non, Emmanuel Macron joue sur les mots au risque d'alimenter cette nouvelle critique de ses adversaires, qui consiste à dire qu'il n'a pas de colonne vertébrale.