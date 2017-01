CONFIDENTIELS RTL - La consigne donnée aux soutiens de Macron, c'est : "On parle le moins possible de la primaire de la gauche".

De retour de Berlin, mercredi 11 janvier au soir, Emmanuel Macron réunissait à son quartier général son comité politique : une trentaine de personnes, essentiellement des parlementaires. Était présent aussi l’un de ses tous nouveaux soutiens, l’économiste Jean Pisani-Ferry. Le tout dans une ambiance plutôt bonne, et avec un Emmanuel Macron manifestement assez confiant.



Sur le dossier des parrainages, le candidat du mouvement "En Marche !" a, par exemple, expliqué qu’il espérait en annoncer 1.000 le 4 février prochain à Lyon, où il tiendra son premier grand meeting post-primaire de la gauche. Plusieurs milliers de personnes sont attendues. Ses équipes en auraient déjà récolté 600.



Signe qu'il y croit de plus en plus, il a aussi tenu à rassurer ses équipes sur la suite. S'il l'emporte, il n'y aura, quoi qu'il, arrive aucun accord d'appareil. Contrat de gouvernement et une plateforme, rien d'autre.



Autre petite annonce : Emmanuel Macron effectuera prochainement un déplacement au Proche-Orient. Ce sera en Jordanie et au Liban à la fin du mois, probablement donc entre les deux tours de la primaire de la Belle alliance. Emmanuel Macron trace sa route. C’est d’ailleurs la consigne qui a été donnée à ses soutiens : "La primaire de la gauche, on ne s’en occupe pas, on en parle le moins possible".