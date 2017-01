Les deux candidats, pour la première fois en mesure de se qualifier pour le second tour selon un sondage, auraient pu être dans le même camp.

06/01/2017

Imaginer aujourd'hui la formation de ce tandem serait un pari osé et peu réaliste. Pourtant, François Fillon, candidat des Républicains à la présidentielle, et Emmanuel Macron, son homologue d'En Marche !, auraient bien pu travailler main dans la main. En 2010, le premier ministre de l'époque avait contacté le banquier d'affaires pour le poste de directeur de cabinet adjoint à Matignon. Une proposition qui n'avait pas convaincu Emmanuel Macron, peu enclin à suivre aveuglément la politique de Nicolas Sarkozy, selon un article de L'Obs, daté de ce 5 janvier. Ce même jour, et pour la première fois, un sondage Elabe plaçait les deux hommes au second tour en 2017.



L'histoire est désormais connue : l'ancien ministre de l'Économie lui avait préféré François Hollande, alors candidat à la présidentielle, en 2011. Dans son livre publié en avril 2016, Emmanuel Macron, le banquier qui voulait être roi, le journaliste du Figaro, François-Xavier Bourmaud, avait évoqué cette prise de contact.



"François Fillon a tenté de le recruter. C’était en avril 2010, via le réseau de l’inspection des finances. En partance pour la Caisse des dépôts, le directeur adjoint de cabinet de François Fillon, Antoine Gosset-Grainville, proposa de faire venir Emmanuel Macron pour le remplacer. Le Premier ministre valida la proposition, l’Élysée aussi. Mais Emmanuel Macron refusa net, au motif qu’il ne se reconnaissait pas dans la politique de Nicolas Sarkozy."