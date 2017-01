ÉDITO - L'ancien protégé de François Hollande, qui continue de grimper dans les sondages, construit son puzzle.

par Alba Ventura , Loïc Farge publié le 06/01/2017 à 11:07

Emmanuel Macron continue de progresser dans les sondages. L'ancien ministre de l'Économie pourrait même être au second tour de l'élection présidentielle, selon un sondage Elabe. Attention, ce n'est qu'un sondage, donc seulement un reflet. Emmanuel Macron serait qualifié pour le second tour, oui. Mais à condition que François Bayrou ne soit pas candidat et à condition qu’Arnaud Montebourg gagne la primaire. Cela en fait des "conditions".



Maintenant, un sondage ce n'est pas inutile. Celui-ci signifie que lorsque que l'on appelle des Français pour les interroger sur la présidentielle, ils manifestent un certain intérêt pour Emmanuel Macron. Il y a un échantillon représentatif de l'opinion qui se dit tenté par le jeune candidat. Cela montre qu'il y a un phénomène Macron, une nouveauté, un ovni (comme vous voulez), qui intéresse les électeurs.

Un coup Mitterrand

D'ailleurs l'intéressé en joue assez habilement. Ce vendredi 6 janvier, alors que ses concurrents de gauche le considèrent comme un candidat de droite qui va gêner François Fillon, Emmanuel Macron va faire sa rentrée dans la Nièvre, le berceau de François Mitterrand, à quelques jours de l'anniversaire de sa mort (c'était le 8 janvier 1996). Histoire de faire un joli pied de nez à ses adversaires de gauche. Un coup Mitterrand. Un coup Jeanne d'Arc.



Emmanuel Macron ne recule devant aucun parrainage. Il a demandé à être reçu par Ségolène Royal, et il a été reçu. C'est assez malin. Ce n'est pas tellement qu'il attend le parrainage de Ségolène Royal, mais elle aurait pu refuser de le recevoir. Elle est ministre. Elle sait que François Hollande a été très déçu par le comportement d'Emmanuel Macron. Et puis les autres ministres qui ont pris position sont plutôt favorables à Manuel Valls.

Macron avance ses pions

On sait que Ségolène Royal déteste Manuel Valls. Mais ce n'est pas parce qu'elle déteste Valls qu'elle aime bien Macron. Elle le reçoit parce qu'elle l'a toujours trouvé assez moderne, intelligent et différent. Il veut la voir parce qu'elle a déjà mené une campagne présidentielle sans être véritablement soutenue par son camp. Emmanuel Macron sait qu'il peut y avoir un coup à jouer avec l'ancienne candidate. Il avance ses pions, discrètement mais avec méthode.



Il construit son puzzle. Quelques signes (Mitterrand, Royal) mis bout à bout, qui, selon lui, participent à sa dynamique. Et qui agacent, voire qui angoissent, tous les autres candidats, de Fillon à Le Pen, en passant par Mélenchon, Valls, Montebourg, etc.



Cela ne fait pas encore de lui un troisième, comme on aime tant le débusquer dans les sondages. Mais Emmanuel Macron joue une petite musique que les Français commencent à entendre. Attention quand même, car il y a encore loin de la coupe aux lèvres.