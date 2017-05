Présidentielle 2017 : le scrutin du second tour s'ouvre en Outremer avec Saint-Pierre et Miquelon

publié le 06/05/2017 à 12:12

Le vote pour le second tour de l'élection présidentielle a débuté samedi 6 mai 2017 en Outremer, avec Saint-Pierre et Miquelon qui a donné le coup d'envoi du scrutin à 12h00 (8h00 locales) avant la Guyane puis les Antilles. Si le scrutin ne se déroule que dimanche en France métropolitaine, il a lieu dès samedi dans une moitié des territoires ultramarins (Saint-Pierre et Miquelon, Guyane, Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélémy, Saint-Martin et la Polynésie française) ainsi que pour les Français habitant le continent américain.