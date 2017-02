et Clarisse Martin

publié le 10/02/2017 à 11:09

En matière d'imbroglio politico-judiciaire, Éliane Houlette n'en est pas à son coup d'essai. Cheffe du parquet national financier depuis janvier 2014, nommée par Christiane Taubira, cette femme de 64 ans a notamment eu à traiter l'affaire Cahuzac. En 2017, c'est à l'ancien premier ministre François Fillon qu'elle fait désormais face. Une nouvelle affaire sous les ors de la République.



Si l'obtention de la condamnation de l'ancien ministre du Budget de François Hollande constitue l'un de ses faits d'arme majeurs, elle est aujourd'hui en première ligne dans l'affaire des emplois présumés fictifs des proches de François Fillon, lorsqu'il était sénateur de la Sarthe. Décriée par les partisans de l'ancien occupant de Matignon, plusieurs avocats lui donnent du fil à retordre en soulevant des vices de procédures et contestant le bien-fondé de la compétence du parquet spécialisé, qui a ouvert une enquête pour "abus de biens sociaux", "détournements de fonds publics" et "recel de ces délits", le 26 janvier 2017, au lendemain des premières révélations du Canard Enchaîné.

Elle a d'ailleurs répondu à la requête en nullité de la défense de François Fillon en se contentant de dire que cette dernière se déroulait "avec la célérité et la sérénité appropriées". Invitée de RTL il y a trois ans, lors de sa nomination au parquet national financier, Éliane Houlette avait donné un aperçu de sa pugnacité et de sa vision de l'institution judiciaire. "Il faut barrer la route aux fraudeurs", avait-elle déclaré, expliquant que ses armes seraient la "volonté, le courage, le professionnalisme, et l'intégrité".