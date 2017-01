"La macronite aiguë gagne la France", constate Nicolas Domenach

BILLET - La ferveur populaire autour de l'ancien ministre de l'Économie Emmanuel Macron fait paniquer ses adversaires, à gauche comme à droite.

par Nicolas Domenach , Loïc Farge publié le 09/01/2017

Emmanuel Macron, "le chouchou des sondages, qui a fait toutes les couvertures de journaux à l’exception de Marmiton Magazine et de Super Picsou Géant, ce tigre de papier continue à squatter les unes, mais aussi les têtes de tous les leaders politiques, qui confient qu’ils ne comprennent rien à ce Big Mac Rond qui plaît plus que jamais aux Français", décrypte Nicolas Domenach. "Au point qu’il se passe un étrange phénomène pour ses adversaires, c'est une maladie : la 'macronite aiguë', comme il y a eu la fillonite, constate-t-il.



Selon le journaliste, nous sommes à ce moment précis où se cristallise un courant d’opinion. "Là, ce sont des partisans de Macron qui, tout à coup, vous disent qu’ils croient en lui et que ce candidat anti-système va vaincre le système". Il ajoute : "Vous vérifiez (...), vous appelez en province, des élus, des relais d'opinion, qui tous vous répètent la même chose : la macronite aiguë gagne la France".



Selon Nicolas Domenach, "cette ferveur populaire peut s’évanouir si Emmanuel Macron n'incarne pas davantage l’autorité et la protection présidentielle, s'il ne clarifie pas son projet".