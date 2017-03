"La cristallisation du vote est une affaire d'amour", selon Nicolas Domenach

publié le 22/03/2017 à 08:47

"Qu'est ce donc que cette cristallisation dont on nous rebat les oreilles ?", interroge Nicolas Domenach. "Voilà un terme qui semble surgi de nulle part et qu'emploient les meilleurs experts sur les plus hauts plateaux médiatiques. Il semblerait que cette cristallisation des votes désigne ce moment où les électeurs ont arrêté leur choix et n'en bougeraient plus", décrypte-t-il.



"Ce serait un moment chimiquement pur qu’on ne peut déterminer à mon sens avec certitude qu’après les élections, car jusqu'à l’ultime seconde ces sacripants d’électeurs peuvent modifier leur vote, voire même décider de ne pas aller voter", poursuit le journaliste, qui note que "cette fameuse cristallisation n'obéit en rien à des règles de scrogneugneux scientifiques". Selon lui, "la cristallisation est une affaire d'amour". Car à ses yeux, "la politique c'est aussi une question d’amour, ou de désamour d'ailleurs".