"Halte aux boules puantes contre Macron !", lance Nicolas Domenach

publié le 13/03/2017 à 08:47

"On a assisté à un vertigineux concours de lancer de boules puantes et de flèches empoisonnées contre Emmanuel Macron", constate Nicolas Domenach. "Car pour la gauche comme pour la droite, l'intrus dans la compétition n'est plus une bulle, une bubulle appelée à éclatée : il est devenu un danger à éliminer", constate le journaliste, qui poursuit : "D'où l’accusation qui tue : ce candidat en trop porte le Front national, comme l'orage la grêle et le clergé bas breton du Moyen-Âge la petite vérole".



"Pour Benoît Hamon en perdition, Emmanuel Macron et son confusionnisme droite gauche serait 'un marche-pied pour le Front national'", affirme Nicolas Domenach. "On a vu partout s'épanouir un argumentaire moisi sur 'Macron le candidat de la banque Rothschild', un banquier sans racine, lui le provincial, qui mépriserait la France, les Français et la terre qui ne ment pas", analyse-t-il encore.