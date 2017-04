Présidentielle 2017 : Macron et Le Pen qualifiés au second tour

publié le 30/04/2017 à 20:00

Dans une semaine, jour pour jour, heure pour heure, l'un(e) d'eux sera élu(e) président(e) de la République. Le timing était tout trouvé pour donner la parole, ce dimanche 30 avril, à Marine Le Pen et Emmanuel Macron, les deux finalistes de la présidentielle 2017. France 2 dévoile ainsi, dans son journal de 20 heures, une interview de chacun des deux candidats, rencontrés par le journaliste Laurent Delahousse dans leurs QG respectifs.



La dernière ligne droite de cette campagne s'annonce cruciale. Si de nombreux candidats défaits au premier tour ont appelé à voter Emmanuel Macron pour faire barrage au FN, de même que de nombreux membres de l'exécutif à commencer par le président sortant François Hollande, le récent ralliement de Nicolas Dupont-Aignan à Marine Le Pen et l'opération séduction de la candidate à l'égard des insoumis de Jean-Luc Mélenchon rebattent les cartes d'une issue de scrutin qui semble plus incertaine que prévu.

À sept jours du deuxième tour, de nombreux électeurs font part de leur indécision quant au choix du futur dirigeant français. Mercredi 3 mai, Marine Le Pen et Emmanuel Macron se rencontreront pour débattre. Le rendez-vous est attendu comme l'un des derniers temps forts de cette présidentielle.

Suivez en direct les interviews de Marine Le Pen et Emmanuel Macron

20h08 - Jean-Louis Borloo va-t-il voter Macron contre le FN ou pour le candidat ? "Les deux", dit-il sur le plateau de France 2. "Enfin, on ne va pas se réveiller avec le Front national ! Les Français ont décidé un renouvellement, une recomposition. Il y a un garçon qui défend cela depuis le début", dit-il à propos d'Emmanuel Macron. "Il est jeune, déterminé, il veut le faire, il n'a pas de tabou", lui reconnaît-il. Et lorsqu'on lui demande si par ce discours il vise un poste de ministre auprès d'un potentiel Macron président, Jean-Louis Borloo est clair : "je ne vais pas commencer une carrière d'ambitieux à mon âge".



20h06 - "Je pense que l'hypothèse d'une victoire du FN, à la fois de MLP et ensuite aux législatives (...) est parfaitement imaginable", amorce Jean-Louis Borloo, invité du 20 Heures de France 2.



20h02 - Une incohérence de taille s'invite dans le programme de Marine Le Pen, autour de la question de la sortie de l'euro qu'elle ne présente plus, désormais, comme un objectif. Si cela ajoute du flou à ses intentions, l'objectif dissimulé est bel et bien d'élargir la base électorale de la candidate.

20h00 - Bonjour et bienvenue sur ce live ! À précisément une semaine de l'issue d'une campagne présidentielle pour le moins rythmée, Marine Le Pen et Emmanuel Macron s'expriment dans le journal de France 2. Suivez ici leurs réponses à Laurent Delahousse.