publié le 30/04/2017 à 15:46

À qui la faute ? Si la présence du Front national au second tour de la présidentielle 2017 n'est pas une surprise, il semble que les acteurs de la classe politique aient besoin d'en attribuer la responsabilité à quelqu'un. Tandis que le président sortant s'est exprimé durant l'entre-deux-tours sur la nécessité de "prendre le bulletin Macron" pour faire barrage au FN, Christophe Castaner, député socialiste proche d'Emmanuel Macron, l'invite à se montrer "un peu plus silencieux", estimant que le chef de l'État est en partie responsable de la présence de Marine Le Pen au second tour.



"Je n'ai pas à dire à François Hollande ce qu'il doit dire ou pas, mais une chose est sûre, c'est que si Madame Le Pen est aussi haut, c'est notre échec collectif et François Hollande doit en prendre sa part de responsabilité", lâche Christophe Castaner ce dimanche 30 avril au micro de RTL. Et le député de prodiguer ses conseils au chef de l'État : "Je pense qu'aujourd'hui il doit maintenir le cap de la France jusqu'à l'élection présidentielle et l'installation d'un nouveau président - je dis bien d'un nouveau président - en lieu et place de François Hollande, et je pense qu'il doit rester un observateur attentif mais peut-être un peu plus silencieux", glisse Christophe Castaner.

Depuis que François Hollande a annoncé qu'il renonçait à se présenter à sa propre succession, en décembre dernier, celui-ci joue un rôle plus discret à la tête du pays. La recommandation de Christophe Castaner l'encourage en ce sens pour les sept jours de mandat restant.