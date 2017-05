publié le 01/05/2017 à 20:54

Dernière ligne droite avant l'Élysée. Le 1er mai, Marine Le Pen était en meeting à Villepinte et Emmanuel Macron à la Villette, à Paris. La candidate du Front national s'en est prise à son adversaire, "le nom et le visage de la finance". Lui a évoqué les "injures" et "l'obscénité" du FN. Selon le dernier sondage Kantar-Sofres-One-point-Le Figaro-LCI, Emmanuel Macron devrait l'emporter à 59 %, Marine Le Pen ne comptabilisant "que" 41 % des voix. Le match est-il déjà plié ?



Pour Alexandre Malafaye, "Il y a quand même une bonne chance pour que Monsieur Macron soit président." S'il admet que "les dés ne sont pas totalement jetés", il lui semble "très difficile" pour Marine Le Pen de s'imposer, "compte tenu de la masse électorale qu'il (lui) faudrait conquérir." Elisabeth Lévy pense elle aussi qu'il sera élu, mais remarque son "choix stratégique" de "ne jamais adresser la parole à l'électorat d'en face" : "Par exemple, distribuer autant de drapeaux européens à ses meetings, ce n'est pas très adroit", juge-t-elle.

Seule Annie Lemoine semble moins certaine : "On voit qu'en vieille routière de la politique Marine Le Pen et beaucoup plus habile et que Macron n'est pas un tribun excellent. Maintenant, la question c'est les abstentionnistes (…) Je pense que ce n'est pas plié, je pense que les sondages peuvent avoir tort, je pense qu'elle est capable de mobiliser, je pense qu'elle est excellente à la télévision et dans une débat télévisé et que mercredi (date du débat qui opposera les deux candidats, ndlr) il aura fort à faire."





