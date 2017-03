publié le 07/03/2017 à 08:23

François Fillon contesté, critiqué et finalement conforté. Le candidat de la droite a fini par mettre tout le monde d'accord au terme d'une folle journée du lundi 6 mars. Trois éléments se sont conjugués : l'ancien premier ministre a encore résisté, Alain Juppé a violemment laissé le champ libre et Nicolas Sarkozy a fini par se rendre à l'évidence. Et au final, le comité politique des Républicains a accordé un soutien unanime au vainqueur de la primaire, menacé par une mise en examen dans l'affaire des soupçons d'emplois fictifs pesant sur sa femme Penelope.



Ce nouveau mélodrame s'est joué en plusieurs temps. Dans la matinée, Nicolas Sarkozy a d'abord proposé une réunion au sommet avec François Fillon et Alain Juppé. L'ancien président s'est résolu à l'idée de pousser la candidature du maire de Bordeaux. Mais c'est déjà "trop tard" : Alain Juppé annonce son abandon dans une sortie teintée d’orgueil, d'amertume et de lucidité, mais aussi avec plusieurs attaques franches contre le candidat.



François Fillon n'a alors plus qu'à attendre le comité politique du soir. Encore une fois, il ramène tout le monde au point de départ. Il a la clef de tout, et il ne lâchera pas. Les putschistes et les autres n'ont plus qu'une exigence : qu'il remonte la pente et ramène les centristes dans la campagne. "Il est temps maintenant que chacun se reprenne et revienne à la raison", leur lance François Fillon. Un haut responsable des Républicains, lessivé par cette journée, a confié à RTL en rigolant nerveusement : "Le pire, maintenant, c'est qu'on peut gagner".