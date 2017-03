"Fillon ne rassemble que les fillonnistes", déplore Lagarde

publié le 06/03/2017 à 22:00

François Fillon devrait bien être le candidat de la droite à la prochaine élection présidentielle. Si un retournement est toujours à prévoir, le comité politique des Républicains a réaffirme "à l'unanimité" son soutien à l'ancien premier ministre. Malgré les nombreuses contestations, les départs en série et les appels à une nouvelle candidature, François Fillon est toujours debout.



Une campagne présidentielle qui se fera cependant sans l'UDI, qui a décidé de lâcher le candidat après les nombreuses révélations politoco-judiciaires. "Tout le monde a pu constater l'obstination de François Fillon à être candidat malgré son incapacité aujourd’hui à rassembler et à gagner l'élection présidentielle. Cette situation elle rend triste beaucoup de gens de droite et du centre", explique Jean-Christophe Lagarde. Invité de RTL, le président du parti centriste déplore que François Fillon ne parvienne à rassembler "ni les centristes, ni les juppéistes, ni les lemairistes, ni les sarkozystes... Bref il ne parvient à rassembler que les fillonnistes".

Nous sommes en train d'écrire la défaite d'une élection non perdable Jean-Christophe Lagarde





Les centristes vont se réunir dès mardi pour parler de la position à tenir dorénavant alors qu'Alain Juppé a définitivement tourné la page d'une candidature à la présidentielle. "Faisons le tour de nos dirigeants. Quelques uns iront derrière François Fillon, une partie chez Emmanuel Macron et les autres considéreront que cette campagne présidentielle perdue n'a plus d'intérêt", lance-t-il se tournant dorénavant vers les élections législatives.

Dans ce contexte, une candidature de Jean-Louis Borloo pourrait-elle voir le jour ? "À mes yeux, elle aurait un sens", assure Jean-Christophe Lagarde qui continue à penser que Les Républicains peuvent encore "changer de candidat. "On pourrait gagner cette élection présidentielle mais à la fois l'obstination d'un homme et l'incapacité à trancher chez Les Républicains nous conduisent à l'échec (...) Nous sommes en train d'écrire la défaite d'une élection non perdable", déplore-t-il. Avant de lancer un ultime tacle en direction de François Fillon : "Au lieu de se concentrer sur le projet construit, on a une forme d'obstination, de jusqu'au boutisme d'un candidat qui sait très bien qu'aujourd'hui il ne peut plus parler aux Français".