Marine Le Pen sur RTL veut rappeler les réservistes pour "rétablir les frontières"

publié le 18/04/2017 à 14:22

C'est une mesure dont elle n'avait pas fait état à ce jour. Ni oralement, ni dans ses 144 engagements pris en vue de l'élection présidentielle. À cinq jours du premier tour du scrutin, Marine Le Pen était l'invitée de RTL, où elle a explicité des propositions formulées la veille, en meeting au Zénith de Paris. Dans le prolongement de sa proposition de fixer un moratoire sur l'immigration légale, la candidate du Front national (FN) à l'élection présidentielle a formulé une mesure inédite.



Évoquant son souhait de geler les crédits alloués à l'Aide médicale d'État (AME) - qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins médicaux - Marine Le Pen a expliqué comment elle souhaitait réaffecter ces fonds publics. Et c'est en premier lieu à la sécurité que bénéficieront ces crédits. La candidate souhaite recruter 15.000 policiers et gendarmes supplémentaires, mais aussi, nouvel élément, rappeler des réservistes afin de rétablir les frontières, "immédiatement après [son] arrivée au pouvoir". "Je crois qu'on ne peut pas lutter, contre notamment le danger majeur qui pèse sur nous qui est le terrorisme, sans maîtriser nos frontières et donc sans suspendre immédiatement Schengen", a-t-elle justifié.

Un lien direct entre terrorisme et immigration, selon Marine Le Pen

En meeting au Zénith de Paris lundi 17 avril, la fille de Jean-Marie Le Pen s'était exprimée au sujet des frontières, et avait fait part de sa volonté de les rétablir immédiatement après son arrivée à l'Élysée. Néanmoins, elle n'avait pas mentionné la mobilisation des réservistes à ces fins, et avait évoqué le recrutement de "6.000 douaniers supplémentaires pour le quinquennat".

À quelques jours de l'échéance présidentielle, où Marine Le Pen est donnée au second tour d'après la plupart des enquêtes d'opinion, la candidate frontiste semble opérer un virage à droite sur les questions identitaires et sécuritaires, établissant par exemple un lien de causalité entre immigration et terrorisme en expliquant qu'avec elle, "il n'y aurait pas eu Mohammed Merah. [...] Avec moi, il n'y aurait pas eu les terroristes migrants du Bataclan et du Stade de France" de novembre 2015, a-t-elle martelé le 17 avril.