publié le 27/10/2017 à 07:39

Il lui a manqué "une poignée de parrainages" pour que sa candidature soit retenue. Le député Les Républicains Daniel Fasquelle ne fera donc pas partie des prétendants à la présidence de sa famille politique. "Si j'avais pu déposer les parrainages qui me sont parvenus le soir même et le lendemain, le cachet de la poste faisant foi, j'étais qualifié", a-t-il regretté sur l'antenne de BFMTV jeudi 26 octobre.



Pour pouvoir participer à l'élection, qui aura lieu les 10 et 17 décembre prochain, il fallait en effet avoir déposé le 11 octobre au plus tard les parrainages d'au moins 2.347 adhérents à jour de cotisation et treize parlementaires. "La règle était connue d'avance, je la respecte", a concédé l'élu du Pas-de-Calais, qui assure ne pas avoir l'intention de déposer un recours. Il affirme pour sa part avoir recueilli 20 signatures de parlementaires ainsi que celles de "plus de 2.000 adhérents".

Daniel Fasquelle est néanmoins amer. "Je suis parti de rien début juillet, je n'avais pas les réseaux d'anciens candidats à la primaire. J'étais libre, indépendant", mais "les délais étaient très courts (...). Nous avons lutté à armes inégales", a-t-il dénoncé. Soutiendra-t-il l'un des trois candidats à la présidence du parti ? Le député compte rencontrer le favori Laurent Wauquiez, ainsi que ses concurrents Florence Portelli et Maël de Calan, invité de RTL ce vendredi 27 octobre, pour leur soumettre ses "dix propositions". À la suite de ces entretiens, il prendra sa décision.