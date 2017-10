publié le 27/10/2017 à 06:45

Y aura-t-il un débat entre les trois candidats à la présidence des Républicains ? Ce jeudi 26 octobre, les candidatures de Laurent Wauquiez, Florence Portelli et Maël de Calan ont été validées par la Haute Autorité. Seul Daniel Fasquelle, qui avait lui aussi présenté ses parrainages, n'a pas été retenu. Florence Portelli a réclamé un "débat public" à ses adversaires, dans un courrier qu'elle leur a adressé. "Bien que l'enjeu soit crucial, la campagne sera très courte. Aussi, pour permettre aux adhérents des Républicains de faire leur choix le plus clairement possible il est nécessaire qu'ils puissent avoir connaissance des projets respectifs que nous portons et défendons", écrit la maire de Taverny, dans le Val-d'Oise.



"C'est pourquoi je vous propose l'organisation d'un débat public réunissant tous les candidats à la présidence du parti, dans une forme à définir entre tous les candidats et leurs équipes", poursuit l'ancienne porte-parole de François Fillon lors de la campagne présidentielle, qui appelle ses adversaires à "incarner un parti moderne et démocratique". Et de conclure : "Nous ne pouvons faire l'impasse sur un tel débat. L'enjeu est décisif pour l'avenir de notre famille politique".

Le Huff explique : "S'il venait à être organisé, c'est la Haute autorité présidée par la juriste Anne Levade qui serait chargée de le superviser. Encore faut-il que tous veuillent de ce débat. 'Bien sûr qu'une proposition comme celle de France 2 peut se refuser', assène un parlementaire". À l'heure actuelle, Maël de Calan s'est dit favorable à l'organisation d'un débat. Dans un tweet posté le 13 octobre, le candidat explique que "plusieurs chaînes d'informations ont proposé un débat aux candidats à la présidence Les Républicains : ce débat est indispensable et doit avoir lieu".

Plusieurs chaînes d’info ont proposé un débat aux candidats à la présidence @lesRepublicains : ce débat est indispensable & doit avoir lieu. pic.twitter.com/BrWNfAN6VN — Maël de Calan (@MaeldeCalan) 13 octobre 2017

Reste Laurent Wauquiez. Le candidat avait déclaré qu'il se prononcerait une fois que la liste définitive des candidats serait communiqué. "Sa position de grand favori pour le scrutin l'incite à la prudence car même s'il est le seul à avoir l'expérience de ce genre de grand débat télévisé, il sait qu'il est celui qui a le plus à perdre avec cette confrontation. Mais en refusant la proposition, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes accréditerait l'idée qu'il esquive le débat", ajoute Le Huff.