publié le 03/07/2017 à 12:13

Elle le concède volontiers : Christiane Taubira est addicte... à la lecture. Dans le JDD du 2 juillet, l'ancienne ministre socialiste s'est confiée sur son amour des livres venu "très tôt" et les problèmes que cela lui a posés lorsqu'elle occupait le poste de garde des Sceaux.



"C’est ma maman qui, très tôt, m’a donné le goût de lire. Elle rapportait constamment des livres et des revues à la maison", s'est rappelée l'ex-députée de Guyane pour l'hebdomadaire, évoquant sa nécessité de lever le pied sur les ouvrages lors de son entrée au gouvernement en 2012. Un arrêt contraint auquel elle renoncera en quelques semaines, au point de se mettre en danger, raconte-t-elle.

"Depuis, vous ne vous êtes jamais arrêtée de lire ?", lui demande alors un journaliste du JDD. Réponse de l'intéressée : "Deux mois seulement, en arrivant à la chancellerie en 2012. Je n’avais plus le temps, je rentrais tous les soirs à 23 heures avec des dossiers pour travailler. Une après-midi, j’ai dit à mon cabinet que j’en avais assez de tout ça. J’ai pris mon vélo, je suis allée dans une librairie du boulevard Saint-Germain et je suis ressortie avec deux gros sacs remplis. La nuit suivante, j’ai enfin recommencé à lire, en plus du reste. C’est d’ailleurs peu de temps après que j’ai fait un malaise lors d’un discours à Bordeaux. Je dormais une heure par nuit à cette époque."