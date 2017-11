Pourquoi le RSA ne sera pas versé en Seine-Saint-Denis au mois de décembre

publié le 12/11/2017 à 09:25

"Le RSA est à bout de souffle." C'est bien malgré lui que Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, a décidé qu'il ne verserait pas le RSA à ses administrés au mois de décembre. "Ce sont les territoires les plus populaires qui doivent de plus en plus mettre la main à la poche pour financer cette allocation dont je ne décide de rien, ni du montant, ni des critères d'éligibilité. Donc ça suffit", lance le président du conseil départemental.



Au total, ils sont "un peu plus de 100.000" éligibles au revenu de solidarité active dans ce département. Chaque mois, la Caisse d'allocations familiales (CAF) leur verse quelque 40 millions d'euros, puis le département rembourse la CAF. Mais en décembre, cela ne sera pas possible. "Nous avons budgété 470 millions d'euros - ce que nous avions constaté à la fin de l'année 2016 - ce qui nous permettra bien sûr de tenir jusqu'à la fin du mois de novembre mais, à l'évidence, ça ne suffira pas pour finir l'année 2017", explique Stéphane Troussel.

Il s'agit maintenant de dire à l'État 'prenez vos reponsabilités' Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis Partager la citation





Alors le président du département de la Seine-Saint-Denis n'a pas eu le choix. "Il y a quelques jours, j'ai pris une décision grave de demander à l'assemblée départementale de ne pas inscrire de somme supplémentaire et de ne pas verser à la CAF la dernière mensualité de l'année, fin novembre."



"Depuis plusieurs années, les gouvernement successifs nous renvoient systématiquement vers d'hypothétiques fonds d'urgence, comme l'an dernier, comme l'année précédente, déplore Stéphane Troussel, qui ne voit guère d'amélioration depuis le changement de présidence. Ce gouvernement-ci nous a annoncé il y a près d'un mois qu'il y aurait un nouveau fond d'urgence, mais je ne sais toujours pas de combien sera ce fond d'urgence, quels seront les critères de répartition, quand le département pourra en bénéficier, donc il s'agit maintenant de dire à l'État 'prenez vos responsabilités'".