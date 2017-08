publié le 07/08/2017 à 08:35

Près de trois mois après son élection, Emmanuel Macron chute brutalement dans les sondages. Début août, selon une enquête YouGov, sa cote de popularité a dévissé de sept points pour atteindre 36% d'opinions favorables. Pour Stéphane Troussel, président PS du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, cette déception affichée par les Français n'a rien de surprenant. "Un certain nombre d’ambiguïtés sont levées", analyse-t-il, lundi 7 août au micro de RTL.



"Le ni de gauche ni de droite, ça se traduit surtout par le ni de gauche ni de gauche", ironise-t-il pour tacler les premières annonces du gouvernement visant à réduire le déficit budgétaire de la France. "La politique menée est classiquement libérale. C'est-à-dire qu'on baisse les APL de cinq euros en direction des plus fragiles, on baisse les financements pour les collectivités les plus fragiles, mais par contre on réduit l'ISF. Ce n'est pas des économies que le gouvernement fait, mais des choix économiques et financiers libéraux", tonne l'élu socialiste, constatant au passage que "le gouvernement va se priver de trois milliards de recettes" en réformant l'impôt de solidarité sur la fortune pour le focaliser sur le patrimoine immobilier.

Au sujet de l'annulation des 300 millions d'euros de crédits destinés aux collectivités territoriales pour 2017, Stéphane Troussel fait partie des premiers concernés. Son département, la Seine-Saint-Denis, n'est autre que le plus pauvre de France. "C'est un petit coup de poignard dans le dos. C'est la mise en danger des collectivités rurales les plus fragiles", fulmine ce soutien de Benoît Hamon.