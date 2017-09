Wauquiez : "Sa prochaine étape c'est l'Élysée", analyse Alba Ventura

publié le 01/09/2017 à 08:22

Laurent Wauquiez a officialisé dans Le Figaro sa candidature à la présidence des Républicains. On dit que c'est gagné d'avance. Il n'y a aucun suspense. On compte trois autres candidatures, mais ce ne sont pas des poids-lourds. Ce rôle, l'actuel président de la région Auvergne-Rhône-Alpes le lorgne depuis trois ans.Cela fait trois ans que son objectif, c'est la prise du parti. Trois ans qu'il fait la danse du ventre pour se maintenir en haut de l'organigramme. Trois ans qu'il est sur le terrain et qu'il fait campagne, pendant que les autres s’entre-tuent à la primaire. Lui, durant tout ce temps, n'a eu qu'une idée en tête : devenir l'incontournable Monsieur Wauquiez.



Il est jeune, déterminé, très ambitieux. Il considère aujourd'hui que les Le Pen sont dévitalisés pour un moment et que Jean-Luc Mélenchon est plus dans la contestation que dans la construction. La ligne qu'il s'est tracée, c'est de devenir le numéro un des Républicains en décembre prochain au congrès, pour incarner l'opposant numéro un à Emmanuel Macron. "Vous verrez, dit un leader de la droite, une fois élu président du parti il va mordre Macron matin midi et soir". Parce que pour Laurent Wauquiez, la prochaine étape c'est l'Élysée.

Laurent Wauquiez, c'est une construction électorale. C'est un homme qui a compris à un moment que pour réussir il lui fallait surfer sur la droitisation, la radicalisation d'une partie de la droite. Quitte à opérer un virage à 180 degrés. C'est un homme qui a débuté chez Jacques Barrot : pro-européen, droite sociale, démocratie chrétienne. Certains se souviennent même qu'étudiant, Wauquiez s'affichait à gauche.