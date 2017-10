Pour Éric Woerth, les "actions LR vont remonter" si Laurent Wauquiez est élu

et AFP

publié le 26/10/2017 à 01:46

Le message est clair. Ce mercredi 25 octobre, le député LR de l'Oise, Eric Woerth, a de nouveau exprimé son soutien à Laurent Wauquiez, le candidat favori de l'élection à la présidence des Républicains. Mais il l’a fait comprendre cette fois d’une manière assez inhabituelle.



"Je vous conseille d'acheter des actions LR, qui ne valent pas encore très cher, mais qui vont remonter", a-t-il déclaré, devant l'Association des journalistes parlementaires (AJP). Le député de l'Oise fait le "pari" que Laurent Wauquiez, utilisera "sa force de percussion pour incarner sa famille politique" et "ne s'adressera pas à un public restreint, comme on le caricature".

À propos de l'exclusion des LR partis chez les Constructifs, qui n'a pas pu être entérinée, une fois de plus, mardi par le bureau politique de LR faute de quorum, Éric Woerth a jugé que "c'était juste du bon sens", même si "le feuilleton avait un petit côté gag".

Les Constructifs, "une opposition d'opérette"

"Il est injustifiable d'avoir accepté au lendemain de l'élection présidentielle, sans aucune concertation avec sa famille politique, de devenir les fers-de-lance d'une campagne contre leurs amis de la veille", a-t-il insisté. "Les Constructifs, pour sa partie anciens LR, sont une opposition d'opérette", a-t-il estimé. "S'ils créent leur parti, ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé d'hébergement ailleurs. Cela n'aura aucun sens, il n'y a pas de place entre En Marche et nous", selon lui.



Le député de l’Oise a aussi jugé "urgent" que les Républicains finissent leur réorganisation "pour ne pas laisser le couple Mélenchon-Macron représenter l'alpha et l'oméga de la vie politique française". Il a alerté sur "une complicité qui s'installe dangereusement" entre la majorité et la France Insoumise lors des débats parlementaires.