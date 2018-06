et AFP

publié le 23/06/2018 à 08:16

Le président Emmanuel Macron "ne comprend pas les petites gens", affirme, dans un entretien au magazine M du Monde, le collectionneur milliardaire François Pinault, réputé très proche de l'ancien président Jacques Chirac et fondateur du groupe de luxe Kering.



Dans un long portrait paru vendredi, consacré à ses activités de collectionneur d'art contemporain, François Pinault se montre inquiet de la politique menée par le président de la République. "J'ai peur qu'il mène la France vers un système qui oublie les plus modestes", poursuit l'homme d'affaires, qui figure parmi les plus grandes fortunes de France.

Le Monde rappelle que François-Henri Pinault avait confié en 2012 avoir voté pour François Hollande, tout en soulignant son amitié ancienne avec Jacques Chirac. "Juste avant de partir à New York (où Le Monde l'a rencontré), il est passé voir Jacques Chirac rue de Tournon, dans l'ancien hôtel particulier qu'il a mis à disposition de l'ancien président et de son épouse", écrit le journal.

Dans un tout autre domaine, François Pinault, qui expose une partie de sa collection à Venise, et va ouvrir en 2019 un nouveau centre d'exposition à la Bourse de Commerce à Paris, évoque, dans l'interview, une possible implantation en Chine. "Il faudra trouver un nouveau projet, peut-être un nouveau lieu d'exposition à Shanghai", confie-t-il au magazine.