"On met un pognon de dingue dans les minima sociaux et les gens ne s'en sortent pas". Ainsi s'est enflammé récemment Emmanuel Macron dans une vidéo qui a suscité la polémique et beaucoup de réactions. "Un président ne devrait pas dire ça", avait ainsi dénoncé l'opposition.



Deux questions se posent sur ces fameuses prestations sociales : est-ce qu'on dépense trop et est-ce qu'on dépense mal ? "On ne dépense pas trop", répond d'abord sur RTL l'économiste Henri Sterdyniak.

"On dépense à peu près une soixantaine de milliards pour aider des Français qui sont en difficulté : les personnes âgées, les handicapés, les familles au RSA dont les parents ne travaillent pas", poursuit-il. Ce qui, selon lui, permet à notre pays de faire passer son taux de pauvreté "de 24% à 14%".

L'enveloppe globale des dépenses sociales en France tourne autour de 720 milliards, ce qui fait que l'argent alloué à l'exclusion et à la pauvreté représente moins de 10%. "Nos retraites et notre système de santé constituent le gros de la somme globale", fait remarquer Henri Sterdyniak.