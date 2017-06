publié le 04/06/2017 à 21:20

Comme les futurs députés Les Républicains vont-ils cohabiter à l'Assemblée ? Entre ceux favorables au dialogue avec le gouvernement et ceux qui s'y refusent, l'entente semble loin d'être gagnée au sein du groupe LR. Le député Les Républicains Thierry Solère n'a pas exclu dimanche 4 juin la possibilité d'une scission du groupe à l'Assemblée nationale entre les députés favorables, comme lui, à un soutien "constructif" au gouvernement et ceux qui veulent s'y opposer.



Interrogé au micro de Radio J sur l'éventualité de créer un "groupe distinct" au groupe LR, Thierry Solère ne l'exclut pas, avant de répondre : "J'espère surtout qu'on sera majoritaire" à être "des députés constructifs et non pas destructeurs" à l'Assemblée. "Je ne sais pas, nous verrons comment les choses s'organiseront", ajoute-t-il. "Je souhaite qu'on soit la majorité du groupe à porter ce schéma-là. Il n'y pas besoin d'avoir des visions différentes", a ajouté le député, initiateur d'un appel aux élus de droite et du centre à "répondre à la main tendue" par le président Emmanuel Macron.

"Je suis de droite", mais "à droite on n'est pas tous dans une logique de dire que si on n'est pas majoritaire, on sera dans l'opposition et on s'opposera à tout pour bloquer le quinquennat (Macron). Moi, je veux accompagner mon pays dans les années à venir dans toutes les bonnes réformes", a encore affirmé Thierry Solère, qui se représente aux législatives des 11 et 18 juin à Boulogne- Billancourt (Hauts-de-Seine), sans candidat La République en Marche (REM) face à lui. "Je ne souhaite pas que ce prochain quinquennat démarre par des oppositions parce qu'on prépare l'élection suivante. Moi, je donnerai sa chance à Emmanuel Macron", a-t-il insisté.