Pour Clémentine Autain, le PS et le PCF "ne sont pas morts"

publié le 24/08/2017 à 08:56

"Nous avons besoin de neuf". Clémentine Autain l'assure : il faut renouveler la manière de faire de la politique. Pour autant, la députée de la France insoumise (FI) ne considère pas que l'ère de partis historiques de gauche soit terminée. On ne peut pas "dire qu'ils sont morts alors que le parti socialiste existe toujours, et que le parti communiste français existe toujours avec ses militants", explique-t-elle au micro de RTL.



"Les partis tels qu’ils ont fonctionné au vingtième sont essoufflés et sans doute inadaptés au temps présent et à la façon de faire de la politique aujourd’hui", justifie cependant Clémentine Autain.

Selon elle, les structures politiques existantes ne permettent plus le "nouveau partage des grandes philosophies, des grandes idées telles qu’elles vont se construire au XXIème siècle".

Un nouvel horizon pour la France Insoumise

Rechercher des "formes politiques qui ne soient pas calquées sur le fonctionnement du XXème siècle", c'est précisément l'objectif des "rendez-vous d'été" de la France Insoumise qui se tiennent du jeudi 24 au dimanche 27 août à Marseille.



Clémentine Autain remarque d'ores-et-déjà "quelques partis pris particulièrement intéressants". "D'abord, mettre le paquet sur les réseaux sociaux parce qu'ils font partie des formes modernes de participation politique et qu'il faut les prendre mieux en considération", développe la députée de Seine-Saint-Denis. "Ensuite, c’est de fonctionner par l’action", poursuit-elle en prenant pour exemple les manifestations prévues contre la nouvelle loi travail ou la proposition d'une VIème République.



"Cette idée qui part de l’action pour faire de la politique correspond à quelque chose qui est attendu par la population", avance Clémentine Autain. "Il y a beaucoup de désamour pour la politique, il faut retrouver du plaisir et du sens à être ensemble". Mais, "ça n’enlève pas tout ce qui a existé et qui va continuer pour partie d’exister" : il y aura toujours "des sensibilités différentes qui débattent et qui discutent, tout cela va continuer à vivre", assure-t-elle.