publié le 25/07/2017 à 21:21

Le dialogue se tend sérieusement, entre le gouvernement et les syndicats, sur la réforme du Code du Travail, qui doit se faire par ordonnances. Le leader de la CFDT, Laurent Berger, s'opposera à une simplification "bête et méchante". Il était l'invité de RTL Soir, ce 25 juillet. Et son homologue de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, prévient que ses baskets sont prêtes pour manifester comme contre la loi El Khomri.



L'un des principaux points de tension : le plafonnement des indemnités prud'homales. Le gouvernement va-t-il pouvoir tenir devant cette grogne qui monte, ou va-t-il devoir assouplir son projet ?

Également dans On refait le monde : la baisse des aides au logement, vers un cessez-le-feu en Libye, la mortalité des cyclistes sur les routes en hausse et l'État condamné pour non-remplacement de professeurs absents dans un collège des Hauts-de-Seine.



On refait le monde avec :

- Guillaume Perrault, grand reporter au Figaro

- Clément Viktorovitch ,docteur en science politique

- Isabelle de Gaulmyn, journaliste à La Croix