publié le 29/08/2017 à 13:12

C'était une promesse présidentielle du candidat Macron : la police de proximité fera son retour dès l'année prochaine. À l'occasion de l'installation du nouveau directeur général de la police nationale Eric Morvan, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a annoncé lundi 28 août la mise en place des premières expérimentations de ce dispositif début 2018.



Dans une interview accordée au Figaro mercredi 16 août, le ministre de l'Intérieur avait déjà annoncé son retour sous un nouveau nom : police de sécurité du quotidien. Cette annonce avait été immédiatement suivie de réactions vives à droite.

Dans un communiqué le député Les Républicains des Alpes-Maritimes Éric Ciotti dénonçait une "vieille lubie de la gauche" et "un fiasco inédit qui n'avait pas fait baisser le sentiment d'insécurité des Français mais avait bien au contraire provoqué une explosion de la délinquance".

1. A quoi sert la police de proximité ?

La police de proximité est une mission confiée à la police nationale, destinée principalement à apaiser les relations entre la population et la police. Son rôle est particulièrement important dans les quartiers difficiles où son but est de prévenir et réduire la délinquance. Le concept de la "pol prox" trouve son origine dans les "polices de voisinage" québécoise ou britannique instaurées au niveau local, mais la version française est la seule à avoir été expérimentée à l’échelle nationale.



Mise en place sous le gouvernement Jospin en 1998, la police de proximité est restée le symbole de la division droite-gauche sur les questions de sécurité, la droite préférant privilégier le rôle d'intervention et d'interpellation des policiers. Une idée contraire à celle que se fait Emmanuel Macron du rôle de la police. Lors d'un meeting au Mans le 11 octobre 2016 il déclarait que la police de proximité n'était "ni une utopie laxiste, ni un gadget de communication. Ce n'est pas faire preuve de faiblesse, c'est seulement une preuve d'intelligence".

2. Pourquoi avoir supprimé la police de proximité ?

En 2003 Nicolas Sarkozy est nommé au ministère de l'Intérieur par Jean-Pierre Raffarin et décide de mettre fin à cette mesure instaurée par la gauche. Selon lui la police doit se concentrer sur son rôle d'investigation et d'interpellation. En visite dans le quartier du Mirail à Toulouse, il déclare alors aux policiers devant les caméras : "Vous n'êtes pas des travailleurs sociaux. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien mais ce n'est pas la mission première de la police". Des mots repris mercredi par Éric Ciotti dans son communiqué publié mercredi.

Cette #policedeproximite enlève à nos policiers le volet de la répression qui est un élément essentiel dans une chaîne pénale #RMC — Eric Ciotti (@ECiotti) 17 août 2017

3. À quoi ressemblera la nouvelle police de proximité ?

Dans un entretien au Figaro publié en février dernier, Emmanuel Macron alors candidat à l'élection présidentielle déclarait : "Quel que soit le nom qu'on lui donnera, il faudra absolument remettre à l'ordre du jour une organisation policière au plus près de nos concitoyens" sans plus de précisions.



Si l'on sait que le gouvernement souhaite créer 10.000 postes de policiers et gendarmes supplémentaires, Gérard Collomb n'a pour le moment donné aucune indication concernant le budget ou les effectifs alloués spécifiquement à cette nouvelle police de proximité. Le nom est la seule variante à avoir été annoncée : il s'agira d'une police de sécurité du quotidien.