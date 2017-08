Rétablir la police de proximité est-il nécessaire ?

publié le 16/08/2017 à 22:34

La police de sécurité du quotidien, nouvelle version de la police de proximité, sera mise en place avant la fin de l'année 2017. Gérard Collomb l'a annoncé dans les colonnes du Figaro, ce mercredi 16 août. C'était une promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron et elle est en passe d'être tenue.



Bémol, le ministre n'annonce ni effectifs, ni moyens. Les syndicats policiers râlent déjà et invitent à ce qu'on les laisse faire leur travail premier : faire régner l'ordre. Didier Pourquery pense que c'est une initiative "très utile", et rappelle que l'expérience a déjà été tentée par Lionel Jospin en 1998. "La PSQ (police de sécurité du quotidien, ndlr) s'appelait à l'époque la "pol prox" et en 2003, le ministre de l'intérieur Nicolas Sarkozy l'avait supprimée", note-t-il en introduction. Pour lui, cette police de proximité est essentielle contre les incivilités et pour le vivre-ensemble.

Alexandre Malafaye regrette que le ministre de l'Intérieur se contente de lancer l'idée, mais "sans plus de précisions". Pour lui, "c'est d'autant plus dommage qu'on est dans des conjonctures budgétaires difficiles".



On refait le monde avec :



Didier Pourquery, directeur de la rédaction de The Conversation France

Clément Viktorovitch, docteur en science politque

Alexandre Malafaye, directeur du think tank de Synopia