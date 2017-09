PMA : "Les pauvres, par leurs cotisations, paieront les caprices des riches"

publié le 14/09/2017 à 10:52

"Elles feront toutes des bébés toutes seules. Quand elles voudront, comme elles voudront. Sans devoir supporter ces affreux hommes qui leur pourrissent la vie depuis des millions d’années", lance Éric Zemmour. "Bienvenue dans le monde de la liberté, clament déjà les mouvements féministes. Bienvenue dans le monde de l'égalité, ajoutent les mouvements homosexuels", poursuit-il un brin railleur. "Dieu est comme les Français, il est nul en économie. Il faut donc l'externaliser du corps de la femme pour qu'elle devienne artificielle, complexe et très chère", ose-t-il.



"Au nom de l'égalité entre les enfants, on aura le remboursement par la Sécurité sociale", prédit le journaliste. "Les pauvres, par leurs cotisations, paieront les caprices des riches", assure-t-il. Et Éric Zemmour d'inviter l'actuel chef de l'État à se méfier : "Après l’obligation des onze vaccins, il va finir par le apparaître comme l'homme-lige des grands laboratoires pharmaceutiques et du big business médical".