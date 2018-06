En 2019, 400.000 enfants auront été conçus grâce à la FIV

En France, 400.000 enfants devraient avoir été conçus pas Fécondation in vitro en 2019

publié le 04/06/2018

Le chiffre est impressionnant. 300.000 enfants ont été conçus par FIV (fécondation in vitro) entre 1981 et fin 2014. Si la tendance se poursuit, un total de 400.000 sera atteint fin 2019, selon l'Institut national d'études démographiques (Ined), lundi 4 juin.

Un enfant sur trente est actuellement conçu grâce à l'assistance médicale à la procréation (AMP, ou PMA). Celle-ci est majoritairement représentée par la FIV (70%), qui consiste à mettre en contact des ovocytes et des spermatozoïdes en laboratoire. Lorsque la fécondation s'opère, l’œuf est ensuite transféré dans l'utérus de la femme.



En France, le premier "bébé-éprouvette", Amandine, a vu le jour le 24 février 1982. Depuis, le nombre d'enfants nés par FIV a augmenté : de 2% en 2011, le tendance se poursuit doucement pour probablement grimper à 2,5% en 2018.



Un projet de loi a été débattu, dans le cadre des États généraux de la bioéthique. Il doit déterminer si les techniques de procréation doivent être étendues aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires.